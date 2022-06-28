اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الجيش الأوكرانى: مقتل 35 ألفا و250 جنديا روسيا و341 طفلا أوكرانيا منذ بداية التدخل العسكري

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 10:22 ص
الجيش الأوكرانى: مقتل 35 ألفا و250 جنديا روسيا و341 طفلا أوكرانيا منذ بداية التدخل العسكري الجيش الأوكرانى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلن الجيش الأوكراني اليوم الثلاثاء، مقتل 35 ألفا و250 جنديا روسيا في الفترة من 24 فبراير الماضي، وحتى اليوم الثلاثاء؛ وذلك في زيادة 250 جنديا عن اليوم السابق.

 

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية -على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، ونقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية  أن: "إجمالي خسائر العدو في الفترة من 24 فبراير إلى 28 يونيو بلغت حوالي 35 ألفا و250 فردا"، مضيفة أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 1567 دبابة و3704 مركبات أفراد مدرعة و778 من النظم المدفعية و243 من الأنظمة المضادة للطائرات و217 طائرة و 185 مروحية و636 من الطائرات بدون طيار التشغيلية والتكتيكية و139 صاروخ كروز و14 سفينة و 2589 من المركبات وخزانات وقود، فضلا عن 61 وحدة من المعدات الخاصة، حيث سجلت أكبر خسائر الجانب الروسي في منطقتي باخموت وكوراخوف.


وفي سياق متصل، أعلن المدعي العام الأوكراني ارتفاع ضحايا الهجمات الروسية من الأطفال إلى 963 طفلا بين قتيل ومصاب، مضيفا أن "963 طفلا سقطوا في أوكرانيا نتيجة العدوان المسلح الشامل الذي تشنه روسيا على أوكرانيا.

 

وحتى صباح 28 يونيو 2022، ارتفع عدد الضحايا بين الأطفال إلى 341 قتيلا و622 مصابا، إضافة إلى تضرر 2061 مؤسسة تعليمية بسبب القصف من جانب القوات المسلحة الروسية، من بينها 213 مؤسسة تم تدميرها بالكامل.

 


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