الجيش الأمريكى: نفذنا عملية ضد قيادي كبير فى جماعة متحالفة مع القاعدة بإدلب

كتب أحمد عرفة

أعلن الجيش الأمريكي، تنفيذ عملية ضد قيادى كبير فى جماعة متحالفة مع القاعدة فى إدلب بسوريا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية: استهدفنا أبو حمزة اليمنى بينما كان يتنقل بمفرده فى إدلب.

وفى وقت سابق قال مبعوث الرئيس الروسى الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، إن نحو 18 ألف مسلح تابعين للمعارضة السورية، يتواجدون حاليا فى منطقة إدلب شمال سوريا.

وأوضح لافرينتيف - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية: "يوجد فى إدلب، من بين 18 ألف مسلح، نحو 11 ألفا و500 مسلح من المعارضة المعتدلة، فيما لا يزال هناك 6 آلاف و500 مسلح من المتشددين الذين لا يجوز بقاؤهم فى تلك المنطقة".

وأشار المبعوث الروسى، إلى انخفاض كبير فى وتيرة ضربات القوات الجوية الروسية على مناطق سيطرة المعارضة السورية، حيث يٌجرى تحسن واستقرار فى الوضع.