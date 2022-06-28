اليوم السابع
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الجيزة تضبط 25 سيارة و6 تكاتك مخالفة بأكتوبر وتزيل هنجرا مخالفا بالطالبية

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 05:53 م
الجيزة تضبط 25 سيارة و6 تكاتك مخالفة بأكتوبر وتزيل هنجرا مخالفا بالطالبية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب: سيد الخلفاوى

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شنت محافظة الجيزة من خلال جهاز السرفيس والنقل الجماعى حملات مكبرة على سيارات السرفيس فى مدينة 6 أكتوبر، وذلك بالاشتراك مع جهاز 6 أكتوبر، برئاسة محمود حسين رئيس جهاز السرفيس بالجيزة، وأسفرت عن ضبط 25 سيارة مخالفة لعدم الالتزام بالتعريفة المحددة وخطوط السير وضبط 6 مركبات توك توك .

وفى سياق آخر تابع الدكتور أشرف تامر رئيس حى الطالبية تنفيذ حملة إشغالات صباحية بالقطاع الجنوبى، بالإضافة إلى إزالة هنجر بشارع عادل إمام بالمهد.

كما تم استكمال أعمال رفع كفاءة شارع عثمان محرم ومحيط سوق الكونيسة بالاشتراك مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل وتكثيف حملات النظافة بمحيط السوق، وتجريد وكنس الممشى السياحى بالمريوطية للظهور بمظهر حضارى.

جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع الإشغالات والتعديات من الطريق العام.


السيرفيس

الجيزة

6 أكتوبر



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