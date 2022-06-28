الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يوافق على الدفعة الأولى من تسويات موظفي جامعة طنطا

الغربيــــة عادل ضرة

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، عن دراسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للمقترحات المقدمة من الجامعة بشأن إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بنظام "التسوية" لعدد من العاملين بالمستشفى التعليمي العالمي.

حيث تمت الموافقة على الدفعة الأولى من تسويات موظفي الجامعة والتي وردت بتاريخ 16/6/2022 من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وفي انتظار وصول باقي التسويات الخاصة بالعاملين بقسم التعليم والمستشفيات الجامعية من الجهاز، وذلك في إطار الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

وأكد الدكتور محمود ذكي، حرص الجامعة الدائم على الارتقاء بالمنظومة الادارية وخلق بيئة عمل ناجحة ومراعاة مصالح الموظفين من خلال التدريب المستمر فى كافة المجالات الإدارية بما ينعكس إيجابياً على حسن سير العمل بالجامعة.

وأوضح المحاسب احمد رشاد أمين عام الجامعة أن جامعة طنطا كانت قد تقدمت بطلب بشأن إعادة تعيين العاملين الحاصلين على مؤهل دراسي أعلى أثناء الخدمة في ضوء أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 بموازنة جامعة طنطا على وظائف شاغرة بموازنة العام المالى 2021/2022.