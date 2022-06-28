الجمعة.. عمومية غير عادية لنقابة أطباء الأسنان لمناقشة لائحة آداب المهنة

كتبت ـ آية دعبس

دعت النقابة العامة ل أطباء الأسنان أعضائها، للمشاركة بفعاليات الجمعية العمومية غير العادية، المُقرر لها الجمعة المقبل الأول من يوليو 2022، لمناقشة لائحة آداب المهنة، وطرحها للتصويت.

وأوضحت النقابة، أن الهدف من لائحة آداب المهنة هى حماية المريض وتقديم خدمة جيدة له، وحماية للطبيب أيضا، بحيث تحدد شكل العلاقة بينه وبين المريض، وكيفية التعامل بين الأطباء وبعضهم أيضا، لافتة إلى أن البند الخامس من اللائحة الخاص بمعايير تقديم الخدمات كان قد شهد لغطا حول تفسيره، حيث يحدد هذا البند صلاحيات الطبيب بالنسبة للإجراءات الطبية التى يمارسها، وتصور البعض بأن تلك المادة تضع قيودا على طبيب الأسنان الممارس العام.

وكان قد قرر مجلس النقابة طرح لائحة آداب المهنة للحوار الجتمعى، لإتاحة الفرصة لكافة أطباء الأسنان فى المشاركة وإبداء الرأى، وتلقى النقابة لآراء الأعضاء من خلال التسليم باليد بمقر النقابة العامة، أو فى النقابات الفرعية بالمحافظات، أو إيميل النقابة.

ويأتى ذلك، عقب قرار مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان بتأجيل مناقشة لائحة آداب المهنة، والذى كان من المقرر مناقشتها خلال الجمعية العمومية العادية الجمعة 8 أبريل الماضى، وذلك بعد حالة الجدل التى آثارتها البنود المقترحة، واستجابة لمطالب الأطباء لحين إجراء حوار مجتمعى مع أطباء الأسنان.