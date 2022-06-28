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التنمية المحلية: رفع كفاءة وقدرات كوادر المحليات بقرى "حياة كريمة"

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 08:48 ص
التنمية المحلية: رفع كفاءة وقدرات كوادر المحليات بقرى "حياة كريمة" تدريب كوادر المحليات بقرى حياة كريمة
كتب على عبد الرحمن

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نشرت وزارة التنمية المحلية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صورًا من فعاليات الأسبوع الأخير من البرنامج التدريبى لتأهيل كوادر الإدارة المحلية بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والذى يأتى فى إطار آليات الوزارة لتحقيق التنمية المستدامة فى الريف المصرى.
 
وأكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن برنامج المرحلة الثانية لتدريب كوادر الوحدات القروية بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة مقسم على عدة مجموعات تدريبية، ويستهدف 332 من رؤساء الوحدات القروية المنفذ فيها مبادرة "حياة كريمة"، ويركز البرنامج التدريبى على رفع كفاءة وقدرات القيادات والكوادر المحلية فى مجال إدارة الموارد الذاتية، والنهج التشاركى وإشراك المواطنين، والإدارة بالنتائج، ومتابعة تنفيذ المشروعات، وصقل المهارات الشخصية التى تساعدهم على قيادة النقلة النوعية فى دور الإدارة المحلية على مستوى القرى المستفيدة من "حياة كريمة"، إضافة إلى المهارات الإدارية والقيادية فى مجال التخطيط المتكامل والصيانة والتشغيل وإدارة الأصول المحلية ، ودعم التنمية للاقتصادية المحلية.
 
جدير بالذكر أن البرنامج التدريبى لكوادر وقيادات التنمية المحلية بقرى "حياة كريمة" بدأ تنفيذه اعتبارا من 4 يونيو الحالى، ويستمر حتى نهاية الأسبوع الجارى.
 
البرنامج التدريبى بمركز التنمية المحلية بسقارة
البرنامج التدريبى بمركز التنمية المحلية بسقارة

البرنامج التدريبى لكوادر المحليات بقرى حياة كريمة
البرنامج التدريبى لكوادر المحليات بقرى حياة كريمة

تدريب كوادر المحليات بقرى حياة كريمة
تدريب كوادر المحليات بقرى حياة كريمة

 


حياة كريمة

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