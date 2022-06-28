التنمية المحلية تنشر صورا لمشروعات رصف الطرق والشوارع الداخلية بـ5 محافظات

كتب على عبد الرحمن

نشرت وزارة التنمية المحلية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صورًا من مشروعات رصف الطرق الداخلية فى عدد من محافظات: "أسوان والقليوبية وكفر الشيخ والمنيا والغربية"، تنفيذًا لخطة رصف الطرق والشوارع والميادين فى المحافظات.

وقالت الوزارة، إن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أكد استمرار خطط رصف الطرق والشوارع والميادين فى المحافظات، وذلك فى ضوء تطوير وتجميل الشوارع والميادين ورفع كفاءتها، ولتسهيل الحركة والانتقال وتقديم خدمات أفضل للمواطنين ، وتنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إلى صرف مبلغ 10,1 مليار جنيه، لرصف الطرق لربط القرى والمدن داخل نطاق المحافظة لتسهيل عملية الانتقال ونقل المنتجات وتسهيل عملية التبادل التجارى لرفع الحالة الاقتصادية وتنفيذ رصف طرق محلية بإجمالى 5500 كم لعدد 2400 مشروع رصف موزعة على محافظات الجمهورية .

وقال شعراوى، إنه تم صرف مبلغ 3,7 مليار جنيه، لتحسين بيئة المحافظات من خلال شراء معدات النظافة وتغطية مصارف داخل الكتلة السكنية ورفع كفاءة مصانع تدوير المخلفات وتجميل مداخل القرى والمدن والميادين العامة والشوارع للحفاظ على صحة المواطنين، مضيفاً أن الاعتمادات تتضمن تنفيذ مشروعات تطوير حدائق وميادين، وشراء معدات نظافة متنوعة حيث تم شراء 1500 معدة نظافة، وتطوير أسواق عشوائية، اضافة إلى إعادة تأهيل معدات النظافة.