"التضامن الاجتماعى" بالإسكندرية: توزيع 56 طن لحوم على الأسر الأكثر إحتياجا

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالاسكندرية، توزيع 3 أطنان لحوم جديدة، ليصبح عدد ماوصل الي محافظة الإسكندرية 56 طن تم توزيعها على الحالات الاجتماعية المستحقه والاشد احتياجا وقد تم توزيع اللحوم هذه الدفعه علي مجموعة من الإدارات الاجتماعية،وهى إداره المنتزه الاجتماعية وإداره غرب الاجتماعية وإداره العجمي الاجتماعية.

من جهه أخرى، وتحت رعاية اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، حضرت الدكتوره ماجدة جلالة، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، مشروع إعداد تأهيل ترام الرمل مع لفيف من المهتمين بالشأن العام السكندري، وجميع مديري مديريات العمل التنفيذي بالمحافظة، وأعضاء مجلس النواب وموظفين ترام الإسكندرية وذلك لحضور جلسه التشاور المجتمعي الخاصة بعرض نتائج دراسه تقييم التأثير البيئة والاجتماعية لمشروع تأهيل ترام الرمل بمنطقة الاسكندريه وتأهيل خط ترام الرمل بالكامل من محطة الرمل وحتى فيكتوريا.

ويشمل تطوير وتحديث إشارات المرور الضوئيه علي جميع التقاطعات، توفير إسطول من عربات الترام ،زمن التقاطر المستهدف اقل من 4دقائق ،تزويد العربات بشاشات عرض لتسهيل عرض المعلومات للركاب وخرجت الجلسه بمجموعة من الآراء والأفكار التي تقدمها المحافظة لتسهيل انتقال الجمهور وسوف يتم التنفيذ بشكل حديث بتناسب مع التطور التكنولوجي العالي .