التصريح بدفن جثتى عامل وسيدة توفيا فى حادثين منفصلين بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقيت ربة منزل تبلغ من العمر 23 سنة مصرعها إثر سقوطها بين الرصيف والقطار بمحطة سكك حديد سوهاج، بينما لقى عامل بدائرة مركز العسيرات مصرعه أسفل قطار أثناء قيامه بالعبور من المزلقان وهو مغلق، وتم نقل الجثتين إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة والتى صرحت بالدفن.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغين منفصلين من قسم شرطة النقل والمواصلات بسوهاج الأول يتضمن إفادة ناظر محطة سكة حديد سوهاج بأنه حال قيام القطار أسوان - القاهرة من المحطة حاولت إحدى السيدات ركوب القطار، إلا أنه أختل توازنها وسقطت بين الرصيف والقطار وتبين أنها تدعى "نادية.ا" 32 سنة ربة منزل وتقيم دائرة مركز دار السلام ما نتج عنه وفاتها، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام وبسؤال زوجها "محمد.ض" 44 سنة عامل ويقيم بذات الناحية أيد مضمون ما تقدم ونفى الشبهة الجنائية.

وجاء البلاغ الثانى من قسم النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد العسيرات أنه أثناء غلق مزلقان دائرة مركز العسيرات لمرور القطار القاهرة - أسوان قام أحد الأشخاص بالمرور من على المزلقان وهو مغلق من أمام القطار فدهسه.

تبين أن الجثة للمدعو بهاء ع ع م 24 سنة عامل ويقيم دائرة المركز وتم نقلها لمستشفي العسيرات المركزي، وبسؤال شقيقه المدعو جابر ع ع م 58 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء عبور شقيقه المتوفى مزلقان دائرة المركز متوجهاً لمنزله بذات الناحية اصطدم به القطار المشار إليه ما نتج عنه وفاته ونفى الشبهة الجنائية.