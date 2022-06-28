البيت الأبيض يستأنف الزيارات من 19 يوليو بعد توقف عامين بسبب كورونا

وحسب بيان صدر عن البيت الأبيض ، فمن المقرر أن تبدأ الزيارات العامة لراغبي الزيارة من الثامنة صباحا إلى الثانية عشرة والنصف ظهرا، بتوقيت العاصمة الأمريكية واشنطن، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع باستثناء العطلات القومية الفيدرالية أو إذا تم التنويه بأمر آخر ذي صلة.



وأوضح البيان أن جميع الزيارات للبيت الأبيض مجانية، وقد يتم إجراء تغييرات على جدول الزيارات لأسباب تتعلق بالظروف المناخية أو الاستخدامات الرسمية وستكون جدولة الزيارات من خلال مكتب أحد أعضاء الكونجرس.



يذكر أنه كانت هناك زيارات محدودة للبيت الأبيض استؤنفت بالفعل في وقت سابق من هذا العام في يومي الجمعة والسبت.



ونوه البيت الأبيض إلى أن ستتم مراقبة جائحة كورونا كما أن تشغيل جدول الزيارات سيكون بالتنسيق مع تعليمات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، وليس ملزما ارتداء أقنعة الوجه وسيطلب من أي شخص مصاب بالفيروس أو ظهرت لديه أعراض خلال 10 أيام قبل الزيارة أن يبقى في المنزل.