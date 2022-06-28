البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم مدينة دمياط للأثاث بقيمة 1.5 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على أسهم شركة مدينة دمياط للأثاث بحجم تداول 145.1 ألف سهم بقيمة 1.451 مليار جنيه، خلال جلسة تداول اليوم بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على أسهم شركة الصعيد للتنمية السياحة والعقارية بحجم تداول 158.5 ألف سهم بقيمة 6.7 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة، بلغ إجمالي كمية التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 147.8 مليون سهم بقيمة 1.5 مليار جنيه لعدد 75 عملية.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 3.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 620.041 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 327.4 مليون ورقة مالية بقيمة 883.7 مليون جنيه، عبر تنفيذ 29.7 ألف عملية لعدد 185 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 76.04% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.81%، والعرب على 9.15% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 49.78% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 50.21%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 49 مليون جنيه، 60.4 مليون جنيه، 493.3 ألف جنيه، 13.8 مليون جنيه، 107.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 230.6 مليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.82%، ليغلق عند مستوى 9179 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 1637 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 11232 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 3716 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 1709 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 2529 نقطة، فيما زاد مؤشر تميز بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 3692 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 1196 نقطة.

وصعدت أسهم 23 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 90 شركة، ولم تتغير مستويات 72 شركة.