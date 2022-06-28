البترول: الدولة تدعم بقوة التعاون مع الشركات العالمية لتنفيذ أنشطة الطاقة الخضراء

كتبت -مروة الغول

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لقاءا مع تيرى بيلسكوج الرئيس التنفيذى لشركة سكاتك النرويجية الرائدة في حلول ومشروعات الطاقة الخضراء والوفد المرافق بحضور السفيرة هيلدا كليمتسدال سفيرة النرويج بالقاهرة، حيث شهد اللقاء مناقشة سبل التعاون الممكنة واستكشاف الفرص المتاحة للعمل المشترك مع الشركة النرويجية خلال الفترة المقبلة .

وأكد المهندس طارق الملا أن الدولة المصرية تدعم بقوة التعاون مع كافة الشركات العالمية التي ترغب في تنفيذ أنشطة واستثمارات في مجال الطاقة الخضراء وخفض الانبعاثات بما يساعد على نجاح استراتيجيات الدولة لتكون أحد أهم الأسواق في هذا المجال ومركزاً لتداول وتجارة الطاقة بكافة مصادرها .

وأشار الملا إلى أن جهود تنمية الطاقة الخضراء وخفض الانبعاثات في قطاع البترول تعد جزءاً اصيلاً من توجه الدولة المصرية واستراتيجيتها لمواجهة التغير المناخى، وهو مايمكن ان يمثل فرصة كبيرة للتعاون مع الشركة النرويجية بعد استكشاف وتقييم الفرص الممكنة، وأوضح أن ذلك يأتي في اطار حرص الوزارة على التعاون والتشاور المكثف مع ابرز الشركات العالمية التي توفر التكنولوجيا والحلول الخاصة بذلك من اجل دراسة الفرص ووضعها موضع التنفيذ الفعلى .

ومن جانبه أوضح رئيس الشركة النرويجية قدراتها المتميزة فى مشروعات الهيدروجين الاخضر والامونيا الخضراء مشيرا الى الاهتمام المتبادل بالتعاون مع الحكومة المصرية في هذا المجال والذى تم تتويجه بتوقيع مذكرة تفاهم مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس و ووزارة الكهرباء وصندوق مصر السيادى لانشاء مصنع لانتاج الامونيا الخضراء، معرباً عن اعتزازه بأعمال الشركة في مصر في مجال حلول ومشروعات الطاقة المتجددة.

وتم الاتفاق خلال اللقاء على بدء العمل بين الجانبين لدراسة فرص التعاون الممكنة في انتاج الامونيا الخضراء من خلال استغلال القدرات المتاحة في ضوء اهتمام الشركة النرويجية بالتعاون مع قطاع البترول في هذا المجال، ومتابعة وتقييم النتائج من اجل وضع الفرص ذات الجدوى موضع التنفيذ .

وحضر اللقاء الكيميائى سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات و المهندس احمد الخليفة وكيل وزارة البترول للمشروعات والدكتور سمير القرعيش نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية لأنشطة الطاقة الخضراء والمهندس محمد عامر المدير الاقليمى للشركة النرويجية بأفريقيا والشرق الأوسط.