الاتحاد الأوروبى يدين هجومًا روسيًا على مركز تجارى في أوكرانيا

كتبت: هناء أبو العز

دان الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، الهجوم الصاروخي الروسي على مركز تجاري في مدينة كريمنشوك الأوكرانية؛ ما أسفر عن مقتل وإصابة مئات المدنيين.

وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي على موقعها الرسمى، أن هجوم الأمس هو الأخير في سلسلة هجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية من قبل القوات المسلحة الروسية، بما في ذلك الهجمات الصاروخية الأخيرة على المباني المدنية والبنية التحتية في كييف ومناطق أخرى، واستمرار قصف المدنيين بما يعد أمرا يدعو إلى الاستياء وغير مقبول على الإطلاق ويرقى إلى مستوى جرائم الحرب.

وطالب الاتحاد الأوروبى فى بيانه بضرورة تحمل روسيا المسئولية الكاملة عن هذه الأعمال العدوانية وكل ما تسببه من دمار وخسائر في الأرواح، وستكون مسئولة عنها.

وجدد الاتحاد الأوروبي تضامنه الكامل مع الشعب الأوكراني، معلنًا مواصلته تقديم دعم قوي لمرونة أوكرانيا الاقتصادية والعسكرية والاجتماعية والمالية الشاملة، بما في ذلك المساعدات الإنسانية.