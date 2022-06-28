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الإفتاء تستطلع هلال شهر ذى الحجة غدا الأربعاء لعام 1443 هجريا

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 02:00 ص
الإفتاء تستطلع هلال شهر ذى الحجة غدا الأربعاء لعام 1443 هجريا دار الافتاء
كتب لؤى على

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تستطلع دار الإفتاء المصرية مساء غد الأربعاء، هلال شهر ذى الحجة لعام 1443 هجريا، بعد صلاة المغرب، كما ستنتظر الدار إعلان المملكة العربية السعودية، نتائج استطلاع الهلال لأنها بلد المناسك.
 
وأكدت "الإفتاء"، أن الرؤية الشرعية للهلال تتم يوم 29 من كل شهر هجرى ولا يتم معرفة نتيجة الرؤية الشرعية قبل هذا اليوم، ومن المنتظر أن تدعو المحكمة العليا فى السعودية إلى تحرى رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الثلاثاء، وحث من يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه.
 
وفي العادة يصدر بيان للمحكمة العليا: "ترغب المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة  وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة وتأمل المحكمة ممن لديه القدرة على الترائى الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة فى المناطق لهذا الغرض".
 
 

شهر ذى الحجة

دار الافتاء

موعد هلال ذى الحجة

عيد الاضحى المبارك

وقفة عرفات

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