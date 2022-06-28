الإعدام شنقا لمتهم بقتل شاب لسرقته فى منطقة الخليفة

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بقتل شاب لسرقته في منطقة الخليفة، بالإعدام شنقا.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسني العالم، وعضوية المستشارين محمد فهمي عبد الكريم، ومحمد عبدالمنعم بركات، وأمانة سر محمد إبراهيم جبر وإسلام أشرف شحاتة.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم قتل المجني عليه عمدًا بأن قام على أثر محاولة المجني عليه استيقافه حال فراره بمبلغ مالي بالتعدي عليه بالضرب.

كما أضاف أمر الإحالة، أن المتهم اعتدى على المجني عليه بالضرب بواسطة يديه وركله بقدميه دافعًا إياه من أعلى منحدر قاصدًا من ذلك قتله محدثا ما به من إصابات ثابتة بتقرير مصلحة الطب الشرعي والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أكد أمر الإحالة، أن المتهم سرق مبلغ مالي من المجني عليه، على النحو المبين بالتحقيقات.