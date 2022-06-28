اليوم السابع
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الإعدام شنقا لمتهم بسرقة عجوز وإلقائها من أعلى جبل المقطم

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 04:11 م
الإعدام شنقا لمتهم بسرقة عجوز وإلقائها من أعلى جبل المقطم محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسني

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة عاطل بالإعدام شنقاً، لاتهامه بسرقة عجوز وإلقائها من أعلى جبل فى المقطم.
 
 
صدر  الحكم  برئاسة المستشار محمد حسنى العالم، وعضوية المستشارين محمد فهمى عبدالكريم ومحمد عبدالمنعم وأمانة سر محمد جبر.
 
 
كانت النيابة أحالت المتهم «م -ع» إلى محكمة الجنايات، لأنه في يوم 1 يناير 2020 قتل المجني عليه «ع-ب» عمدًا بأن قام على إثر محاولة المجنى عليه استيقافه حال فراره بعد استيلائه منه على مبلغ مالى قدره ألفا جنيه بالتعدى عليه بالضرب بيده وركله بقدمه وقام بإلقائه من أعلى منحدر ترابى بالمقطم قاصدا قتله.
 
 
وقال أمين شرطة شاهد إثبات في الواقعة إنه أثناء مباشرة عمله بمكان الواقعة أبصر مجموعة من قائدى السيارات يطلبون منه القدوم فتوجه صوبهم فلاحظ المتهم وهو يقوم بدفع المجنى عليه فطلب منه التوقف وتسليم نفسه إلا أن المتهم ركل المجني عليه في صدره بقدمه مما أدى إلى سقوطه من أعلى المنحدر الترابى بالمقطم

جنايات القاهرة

التجمع الخامس

جريمة قتل

المقطم



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