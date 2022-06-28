الإسعافات الأولية لإنقاذ مريض الذبحة الصدرية

كتبت فاطمة ياسر

ألم شديد في الصدر يصاحبه عدم القدرة علي التقاط الأنفاس، وألم في الذراع اليسرى وقد يتعرض البعض للشعور والرغبة في الغثيان، فهل تعلم أن هذه الاعراض تعني الإصابة بالذبحة الصدرية، ويجب اتباع العديد من الإسعافات الأولية لإنقاذ المريض حتي لا يتعرض للوفاة أو جلطة بالقلب.

أوضح التقرير المنشور عبر موقع "webmed" الطبي، أن بعض الأشخاص يتعرضون للإصابة بالذبحة الصدرية المفاجئة، التي تعني قصور في الشريان التاجي الذي يعمل علي تغذية عضلة القلب، ومن أعراض الإصابة بالذبحة الصدرية التالي:

-الرغبة الملحة في الغثيان.

-ضيق في التنفس الشديد.

-التعرق الشديد.

-الدوخة.

-ألم في الذراع الأيسر.

وقدم التقرير العديد من النصائح والإسعافات الأولية التي يجب اتباعها للشخص المصاب بالذبحة الصدرية، والهدف إنقاذ المصاب، ومنها:

-في حالة ظهور الأعراض السابق ذكرها والتي تعني أن هذا الشخص يعاني من الذبحة الصدرية، يجب الراحة، أي عدم بذل أي مجهود حتي لا تتعرض المصاب لأي مضاعفات صحية.

-علي مريض الذبحة الصدرية النوم مع رفع الرأس حتي يشعر المصاب بالراحة.

-علي المحاطين بمريض الذبحة الصدرية إعطاء المريض حبة تحت اللسان التي تساعد علي فتح شريان القلب، وفي حالة عدم الاستجابة يجب ذهاب المصاب للمستشفي لتلقي العلاج المناسب.

-يجب انعاش القلب اليدوي فهذه الحيلة تساهم بشكل ملحوظ تدفق الدم داخل القلب، وتجنب التعرض لأي مضاعفات صحية مرتبطة بالذبحة الصدرية.

وأخيرا في حالة عدم التحسن للشخص المصاب بالذبحة الصدرية يجب نقل المريض سريعا للمستشفي .