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"الأوانى الكانوبية الرائعة" تزين متحف آثار الغردقة.. تعرف عليها

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 12:42 ص
"الأوانى الكانوبية الرائعة" تزين متحف آثار الغردقة.. تعرف عليها الأوانى الكانوبية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يضم متحف آثار الغردقة قرابة 2000 قطعة آثارية من العصور المختلفة من بينها فرعونية ورومانية وقبطية وإسلامية وغيرها من القطع المختلفة من بين تلك القطع الأوانى الكانوبية الرائعة والمميزة. 

- كانت تستخدم بعض من الأوانى الكانوبية الرائعة والمميزة خلال عملية التحنيط لتخزين وحفظ أحشاء المتوفى.

- وعادةً تصنع من الحجر الجيرى أو من الفخار، ويظهر فيها الفن والجمال

 - ظهرت على هيئة أغطية مسطحة الشكل ومع عصر الأسرة ال 18 الثامنة عشر أصبحت أغطيتها تمثل رؤوس أبناء حورس الأربعة وكل منها مخصص لحفظ عضو معين كالتالي:

- الأول: "حابى" يأخذ شكل قرد البابون، وكان لحفظ الرئة

- الثانى: "إمستى" يأخذ شكل آدمى، وكان لحفظ الكبد

- الثالث: "دوا موت إف" يأخذ شكل ابن آوى، وكان لحفظ المعدة

- الرابع: "قبح سنو إف" يأخذ شكل الصقر، وكان لحفظ الأمعاء 

- ومنذ عصر الأسرة ال 19 التاسعة عشر بدأت تظهر أغطية الأوانى الكانوبية على شكل الشخص المتوفى.

 

الاواني الكانوبية بمتحف الغردقة
الاواني الكانوبية بمتحف الغردقة

 

كانت تستخدم لحفظ احشاء الموتي اثناء التحنيط
كانت تستخدم لحفظ احشاء الموتي اثناء التحنيط

 


البحر الاحمر

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