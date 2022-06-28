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"الأمن القومى المصرى والسياسة الخارجية" ضمن فعاليات مؤتمر دولى لسياسة القاهرة

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 01:00 ص
"الأمن القومى المصرى والسياسة الخارجية" ضمن فعاليات مؤتمر دولى لسياسة القاهرة جامعة القاهرة
كتب ـ محمد صبحى

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تواصل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، اليوم الثلاثاء، أعمال المؤتمر السنوي لكلية تحت عنوان "الدولة المصرية الجديدة والتنمية المستدامة- الفرص والتحديات" بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين والبرلمانيين والخبراء.

وتتضمن أعمال وجلسات المؤتمر، حيث تبدأ أولى جلسات اليوم الثاني تحت عنوان «الأمن القومي المصري والسياسة الخارجية»، ويرأسها الدكتور أحمد يوسف أستاذ العلوم السياسية المتفرغ ومدير معهد البحوث والدراسات العربية سابقًا، ويتحدث فيها، الدكتورة إنجي مهدى، و داليا رشدي، والدكتور خالد محمد علي، والدكتورة نرمين توفيق، وسيعقب عليهما، السفير محمد العرابي وزير الخارجية المصري الأسبق، والدكتورة شادية فتحي رئيس قسم العلوم السياسية.

وتدور أعمال الجلسة الثانية، حول محور «الحوكمة المحلية والدولة الجديدة» ويرأسها الدكتور  صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وسيتحدث فيها الدكتور أيمن الباجوري والدكتورة  إسراء سامي والدكنورة مريم وحيد، و حسام العباسي، وسيعقب عليهما، الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

وستعقد المائدة المستديرة (2) حول «الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الدولة المصرية» وسيتحدث فيها، الدكتور  جودة عبدالخالق أستاذ الاقتصاد المتفرغ بالكلية ووزير التضامن الاجتماعي الأسبق، والدكتور محمود السعيد عميد الكلية، والدكتوى  فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والدكتور حسين عبدالعزيز الأستاذ المتفرغ بقسم الإحصاء بالكلية، و هاني توفيق الرئيس السابق للجمعيتين المصرية والعربية للاستثمار المباشر.

 

 

 


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