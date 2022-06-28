اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 يونيو 2022 07:24 م
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افتتاح مركز شباب عرب الشيخ صالح بالصف ضمن مشروعات حياة كريمة

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 06:03 م
افتتاح مركز شباب عرب الشيخ صالح بالصف ضمن مشروعات حياة كريمة مشروع حياة كريمة
كتب: سيد الخلفاوى

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افتتحت محافظة الجيزة مركز شباب عرب الشيخ صالح فى مركز الصف، وهو جزء من مشروعات مبادرة حياة كريمة، حيث عمت الفرحة على الأهالى خاصة الأطفال.

كا تنفذ محافظة الجيزة بالتعاون مع المنطقة المركزية والعسكرية عددا من المشروعات المدرجة ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بنزله الشوبك بمركز ومدينة الصف.

و تستهدف المبادرة تطوير 42 قرية بمركزى الصف وأطفيح، ويتم إنشاء وتطوير مركز شباب الشوبك الشرقى، والذى أقيم على مساحة 1400 متر ويضم مبنى إدارى وأنشطة وملعبين خماسى وتراس حضانة، وتنفيذ مجمع الخدمات الحكومية والزراعى المتكامل بنزلة الشوبك، والذى تم إنشاؤه لخدمة 60 ألف نسمة ويضم مركز تكنولوجى وسجل مدنى ومكاتب خدمات التموين والتضامن والشهر العقارى والوحدة المحلية والمجلس المحلى للقرية ومكاتب خدمية .

كما يتم تنفيذ توسعات وتطوير مجمع المدارس الذى يضم 3 مدراس تشمل "مدرسة الانوار الابتدائية والمكونة من 3 مبانٍ بعدد 54 فصلا تعليميا، ومدرسة محمد عرفة الصيفى الإعدادى والثانوى والمكونة من 3 مبانٍ بعدد 44 فصلا تعليميا"، وإنشاء وتطوير الوحدة الصحية بالشوبك، وجارى إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بعزبة حسن عثمان للإرتقاء بالبنية التحية للقرية لخدمة نحو 10 آلاف نسمة 


نزلة الشوبك

حياة كريمة

الصف

اطفيح

مشروعات حياة كريمة



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