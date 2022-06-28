استعدادا لعيد الأضحى.. السويس تجهز الحدائق والشاطئ العام وتوفر المستلزمات الطبية

السويس - فريق المحافظات:

بدأت محافظة السويس استعدادها لعيد الأضحي بوقت كاف من خلال إعادة صيانة الحدائق والمتنزهات والتأكد من جاهزية شاطئ السوايسة لاستقبال مواطني المحافظة ومنع الإشغالات بالكورنيش وممشي أهل السويس والتأكد من توافر المستلزمات الطبية بالمستشفيات وغيرها من الاستعدادات.



قال اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس ان المحافظه بدات بالفعل استعداداتها لعيد الاضحى من خلال التوجيه بعمل الصيانات اللازمه في الحدائق العامه والمتنزهات ورفع القمامه دوريا ومنع وجود اي اشغالات تعوق المواطنين اثناء تواجدهم للاحتفال بالعيد.



أضاف انه طلب من رؤساء الاحياء بإتخاذ جميع الإجراءات اللازمه بمنع الإجازات خلال أيام العيد والتواجد في الشارع السويسي لحل أي مشكله والتنبيه على قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي بإنهاء أي أعمال صيانه قبل أيام العيد.

‏

‏وقال محافظ السويس عبد المجيد صقر ان غرفة العمليات بالمحافظه ستعمل على تلقي أي شكاوي خلال أيام العيد وتوجيهها على الفور للجهات المختصة وإعداد تقرير يومي عن جميع المرافق العامله في السويس .

‏

‏وطلب محافظ السويس من المواطنون بالذبح داخل مجزر السويس وعدم الذبح في الشوارع حفاظاً على البيئه والمظهر الحضاري للمحافظة.



وقال الدكتور اسماعيل الحفناوي وكيل وزاره الصحه بالسويس انه تم تكليف مدراء المستشفيات بمنع الاجازات نهائياً خلال أيام عيد الاضحى وإعداد تقرير عاجل عن المستلزمات الطبيه ومدى توافرها والتنسيق مع مرفق الاسعاف لنشر السيارات في الطرق الرئيسيه والشوارع للتدخل العاجل في حاله وقوع أي حوادث.



أضاف انه تم إعداد جدول النوتجيات للاطباء طوال اجازه العيد وسيتم الالتزام به.





أشار الى كلف اداره الطب الوقائي بتنفيذ حملات على الأسواق للتأكد من سلامه الأغذيه المعروضه وصلاحيتها للاستخدام الادمي.



وقال شعبان حمدان مدير مشروع الشاليهات والشواطئ ان شاطئ السوايسه سوف يكون جاهز لاستقبال نحو ٣٠٠ الف مواطن خلال اجازه العيد.







