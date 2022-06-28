إنتشال جثة شخص غرق حال محاولته إنقاذ زوجته أثناء غسيل القمح فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى، بمديرية أمن المنوفية، من انتشال جثة شخص توفى غرقا ببحر شبين الكوم، بقرية مشيرف التابعة لمركز الباجور، بمحافظة المنوفية، أثناء محاولتة إنقاذ زوجته أثناء قيامها بغسيل القمح، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العقيد حسن النشال، مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد من تمكن قوات الإنقاذ النهرى، بمديرية أمن المنوفية، من إنتشال جثة شخص توفى غرقا ببحر شبين الكوم النار، بقرية مشيرف التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، أثناء محاولتة إنقاذ زوجته أثناء قيامها بغسيل القمح، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.