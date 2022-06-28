اليوم السابع
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إعلان لطلاب المعاهد الفنية بكليات العلوم بجامعة الأزهر.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 02:44 م
إعلان لطلاب المعاهد الفنية بكليات العلوم بجامعة الأزهر.. اعرف التفاصيل جامعة الازهر - أرشيفية
كتب لؤى على

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أعلن الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، أنه على طلاب المعاهد الفنية فوق المتوسطة التابعة لكليات العلوم بالجامعة (فنى مختبرات - تحاليل بيولوجية - قواعد بيانات)، والذين ينتهى تدريبهم بالمستشفيات فى الثلاثين من الشهر الجارى، الدخول على الرابط
http://azu.edu.eg/azharsr/facs/fawryserorder، أو من خلال الرابط
http://www.azhar.edu.eg/news/%d9%85%d9%87%d9%85-%d9%88%d8%b9%d8%a7%d8%ac%d9%84 وتسجيل الرقم القومى وعدد شهادات التخرج وشهادات التدريب المطلوب استخراجها والمتابعة للحصول على كود فورى اللازم للدفع. 
 
وأوضح المركز الإعلامي بجامعة الأزهر أنه على الطالب التوجه إلى أقرب ماكينة فورى وتسديد قيمة استخراج الشهادات (100 جنيه لكل شهادة) على الكود الذى حصل عليه أثناء التسجيل، يعقب ذلك التوجه إلى شئون الطلاب بمقار الكليات بداية شهر يوليو ومع الطالب الآتى (إثبات سداد مصروفات المعهد للسنتين - إنهاء مقرر التربية العسكرية للبنين وعلى من لم ينتهى منه التوجه إلى إدارة التربية العسكرية بالجامعة  يوم السبت 2 يوليو سواء بالقاهرة أو اسيوط - كتاب التدريب العملى  logbook مستوفى ومعتمد من المستشفى - إيصال سداد فورى  بأجمالى رسوم الشهادات المطلوبة - صورة من الايصال - صور شخصية بعدد نسخ الشهادات المطلوبة سواء شهادة تخرج او تدريب) وذلك لاتمام مسوغات إخلاء الطرف واستلام الشهادات وفقا للضوابط التى تضعها كل كلية.

جامعة الازهر

معهد فنى

الازهر الشريف

معهد علوم



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