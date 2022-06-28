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إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم ميكروباص بالرصيف على طريق الإسكندرية الصحراوى

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 11:49 ص
إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم ميكروباص بالرصيف على طريق الإسكندرية الصحراوى حادث تصادم_أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد -أسماء شلبى

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أصيب 9 أشخاص في حادث اصطدام سيارة ميكروباص بالرصيف أعلى طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
 
 
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى بوقوع حادث مرورى، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.
 
 
وبالفحص تبين اصطدام سيارة ميكروباص بالرصيف أعلى طريق الإسكندرية الصحراوي، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
 
 
وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.
 
 
 
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 
 

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