اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 يونيو 2022 10:06 م
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إصابة 8 بحروق شديدة فى حريق اندلع بسيارة محملة بالسفنج ومحل وسيارتين بالمحلة

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 09:52 م
إصابة 8 بحروق شديدة فى حريق اندلع بسيارة محملة بالسفنج ومحل وسيارتين بالمحلة جانب من الحريق
الغربية مصطفى عادل

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نقلت سيارات الإسعاف، منذ قليل، 8 مصابين بحروق شديدة لمستشفي المحلة العام إثر إصابتهم فى حريق هائل اندلع فى محل لبيع السفنج  وسيارة محملة بألواح السفنج وسيارتين ملاكي ودراجة نارية بسبب ماس كهربائي بسبب ملامسة السفنج لأسلاك الكهرباء، بمنطقة محلة البرج أول المحلة بمحافظة الغربية، وتم الدفع بـ 4 سيارات مطافي لمكان البلاغ، وتم التعامل مع النيران والسيطرة عليها.
 
وتلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم أول المحلة بورود بلاغا لشرطة النجدة بنشوب حريق هائل في منطقة محلة البرج، وانتقلت 4 سيارات مطافي لمكان البلاغ، وتبين نشوب حريق في سيارة نقل محملة بالسنفج بسبب ملامستها لأسلاك الكهرباء وتفحمت السيارة بالكامل وامتدت النيران لمحل سفنج وسيارتين ملاكي ودراجة نارية وواجهة أحد المنازل.
 
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مدير امن الغربية

حريق

المحلة

حريق في محل سفنج بالمحلة



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