اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 28 يونيو 2022 03:58 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على طريق الإسكندرية الصحراوى

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 02:23 م
إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على طريق الإسكندرية الصحراوى اسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكى أعلى طريق الإسكندرية الصحراوي، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وقام رجال مرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مره اخرى.

 

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق الإسكندرية الصحراوي بوقوع حادث مرورى، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مره اخرى ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


حادث مروري

اخبار الحوادث

امن الجيزة

زحام مرَوري



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة