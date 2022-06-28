اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 28 يونيو 2022 07:22 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

إزالة 4 عائمات مخالفة بالكيت كات والعجوزة بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 07:00 م
إزالة 4 عائمات مخالفة بالكيت كات والعجوزة بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قامت أجهزة وزارة الموارد المائية والرى اليوم الثلاثاء، بإزالة 4 عائمات مخالفة على نهر النيل، بمنطقتى الكيت كات والعجوزة، ليصل إجمالى عدد العائمات المخالفة التي تم إزالتها اليوم وأمس إلى 15 عائمة، وذلك فى ضوء توجيهات الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، واستكمالاً لأعمال اللجنة المشكلة برئاسة المستشار عمر مروان وزير العدل وعضوية كافة الجهات ذات الصلة لإزالة العائمات السكنية الراسية بالمخالفة للقانون وبدون ترخيص من وزارة الموارد المائية والرى.

وصرح عبد العاطى أنه سبق توجيه إنذارات لهذه العائمات المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ الإزالات بتأمين كامل من قوات الشرطة وبالتنسيق التام مع كافة الأجهزة المعنية، وأن أعمال إزالة العائمات المخالفة بنطاق القاهرة الكبرى ستتواصل خلال الأيام القادمة.

وأضاف أنه كان من المقرر إزالة 15 عائمة مخالفة يوم الثلاثاء، بمنطقتى العجوزة والكيت كات بالبر الغربي لنهر النيل بمحافظة الجيزة ، حيث قام أصحاب العائمات المخالفة بإزالة 11 عائمة بشكل طوعى أمس الإثنين ، بينما قامت الأجهزة المعنية بإزالة العائمات الأربعة المتبقية اليوم الثلاثاء.

وأكد أن أجهزه الوزارة تواصل التصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات على نهر النيل ومختلف المجارى المائية بهدف تحقيق حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية ولضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين.


الرى

وزارة الرى

التعديات

النيل



الموضوعات المتعلقة

وزير الرى يبحث سبل تعظيم الاستفادة من منافع نهر النيل وموقف الإزالات المنفذة

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 02:18 م

وزير الرى يبحث استعدادات أسبوع القاهرة للمياه ومؤتمر المناخ cop 27

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 02:11 م

وزير الرى يلتقى محافظ الوادى الجديد لمناقشة موقف المشروعات المائية بنطاق المحافظة

الإثنين، 27 يونيو 2022 03:00 ص

‫وزير الرى يتابع إجراءات الإعداد لعقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه

الأحد، 26 يونيو 2022 02:31 م

وزير الرى يبحث إجراءات مراقبة مخزون المياه الجوفية

الأحد، 26 يونيو 2022 12:59 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة