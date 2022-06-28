أمير منطقة المدينة المنورة يطلع على خطط توفير السبل الوقائية من المخاطر للحجاج

إيمان حنا

اطلع الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج والزيارة بالمنطقة، على استعدادات الدفاع المدني لتنفيذ الخطة العامة للطوارئ خلال موسم الحج، مستمعاً إلى شرحٍ عن أبرز مهام وأعمال قوة دعم الدفاع المدني بالمسجد النبوي الشريف والساحات المحيطه به، في خدمة وسلامة الحجاج والمعتمرين والزوار، وذلك خلال لقائه اليوم مع مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، يرافقه عدد من ضباط الدفاع المدنى، وفقا لـ"واس".

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‎ومن جانبه، ثمن أمير منطقة المدينة المنورة، جهود الدفاع المدني في سبيل توفير السبل الوقائية من المخاطر لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف، منوهاً بالجاهزية التامة للدفاع المدني في المنطقة لأمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام.

‎وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت عن وصول 299 ألفا و911 حاجا إلى المدينة المنورة من جنسيات مختلفة، قدِموا عبر المنافذ الجوية والبرية لأداء فريضة حج هذا العام.

وذكرت وزارة الحج في إحصائية أوردتها وكالة الأنباء السعودية، أن 241 ألفا و859 حاجا وصلوا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة منذ استقبال أولى رحلات الحج هذا العام، بينما استقبل مركز الهجرة البري 45 ألفا و824 حاجا إلى جانب أعداد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة من حيث جنسياتهم.