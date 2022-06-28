ألم العظام أبرزها.. تعرف على أعراض نقص الفوسفور بالجسم

كتبت فاطمة ياسر

يعد معدن الفوسفور من أكثر المعادن المهمة لجسم الإنسان ، فهو يحافظ علي صحة العظام والإسنان، ويمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، ولذا تعرض الجسم لنقص في نسبته يعرضه للعديد من المشاكل والضعف، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أعراض نقص الفوسفور وأيضا فوائده للجسم، وذلك وفقا لموقع "webmed".

أوضح التقرير، أن معدن الفسفور له العديد من الفوائد المهمة للجسم، ومنها:

-الحفاظ علي صحة العظام والأسنان.

-إمداد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط.

-الحد من الشعور بألم العضلات بالجسم.

-يعمل علي تنظيف الكلي من أي فضلات.

-يقوي أعصاب الجسم.

-يعمل علي تنظيم ضربات القلب.

وأشار التقرير، أن هناك العديد من المصادر الغذائية الطبيعية التي توفر الفسفور للجسم، كاللحوم، والدجاج، والأسماك، ومنتجات الألبان، والبطاطا، والشوفان، والفواكه المجففة كالمشمش والتين، والثوم، والمكسرات، ولذا يجب تناولها بكثرة للحفاظ علي نسب وتوازنها بالجسم، كما يوجد أقراص مكملة أي غنية بالفسفور ولكن لا ينصح باستخدمها إلا بعد إستشارة الأطباء.

وأوضح التقرير العديد من أعراض نقص نسبة الفسفور بالجسم، ومنها:

-الشعور بألم في عظام االجسم.

-زيادة فرص الإصابة بهشاشة العظام.

-الإصابة باضطرابات في الأكل أي فقدان الشهية، أو كثرة الطعام.

-الإصابة بالقلق والتوتر.

-الشعور بالتعب والإرهاق العام بالجسم.

-عدم انتظام التنفس.

-ظهور طفح جلدي بالجسم.

-تنميل في الجسم.

-تصلب مفاصل الجسم.