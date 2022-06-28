اليوم السابع
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أكاديمية الشرطة تنظم ندوة تثقيفية بحضور مفتى الجمهورية

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 02:46 م
أكاديمية الشرطة تنظم ندوة تثقيفية بحضور مفتى الجمهورية أكاديمية الشرطة - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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نظمت أكاديمية الشرطة بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية ندوة تثقيفية للضباط المتدربين بكلية التدريب والتنمية، حاضر فيها فضيلة الدكتور شوقى علام – مفتى الديار المصرية.
 
ودارت فعاليات المحاضرة حول عوامل فشل الإستغلال السياسى للإسلام فى الماضى والحاضر، كما تناولت الندوة أبرز مواقف جماعة الإخوان الإرهابية المخالفة لصحيح الدين، ومشاركة المرأة فى العمل العام والسياسى، وكذا تطرق إلى تيارات وفرق الإسلام السياسى ومنها (الخوارج - المعتزلة - المرجئة - الوهابية -الإخوان) وتناول شكل الدولة فى الإسلام، والعرب قبل الإسلام وقضية الولاء والبراء فى نظر تيارات الإسلام السياسى، وكذلك ذكر فضل الأعمال الصالحة فى أول عشر أيام من شهر ذى الحجة.
    
وفى نهاية الندوة تم فتح باب المناقشة مع فضيلة مفتى الجمهورية، الذى أجاب على أسئلة بعض الضباط بقدر ملموس من الفهم والثقافة والمعرفة والوعى الدينى والسياسى وفى الختام قام مساعد وزير الداخلية – رئيس أكاديمية الشرطة بتقديم درع الأكاديمية لفضيلة المفتى. 

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