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أسماء المتهمين الصادر بحقهم حكم بالإعدام فى قضية "كتائب حلوان"

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 01:17 م
أسماء المتهمين الصادر بحقهم حكم بالإعدام فى قضية "كتائب حلوان" المستشار محمد شيرين فهمى ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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قضت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، المنعقدة بطرة اليوم الثلاثاء، بالإعدام شنقا للإرهابي يحيى موسى و9 آخرين من أصل 215 متهما، لاتهامهم بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها، وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحولات الكهرباء، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب حلوان".

وينشر "اليوم السابع"، أسماء 10 متهمين صادر بحقهم أحكام بالإعدام وهم يحيى السيد موسى، مجدى محمد، محمود عطية، عب الوهاب مصطفى، محمود أبو حسية، محمد إبراهيم، مصعب عبد الحميد، عبد الله نادر، عبد الرحمن عيسى عبد الخالق، محمود السيد كريم.  

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وحمدي الشناوي الأمين العام على مأمورية طرة وسكرتارية شنودة فوزي.

وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.


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