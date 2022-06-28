أسعار الذهب اليوم تتراجع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 1002جنيه للجرام

كتب إسلام سعيد

تراجع سعر الذهب اليوم مستهل تعاملات اليوم بحوالي 5 جنيهات وقت صياغة هذه السطور، إذ شهد سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 1007 جنيهات أمس وبلغ سعره اليوم 1002جنيه للجرام، وذلك مع تراجع سعر أونصة الذهب إلي مستوى 1825 دولار مقابل 1833 دولار.



أسعار الذهب اليوم:



عيار 18 يسجل 859 جنيها.



عيار 21 يسجل 1002 جنيه.



عيار 24 يسجل 1145 جنيها.



الجنيه الذهب 8016 جنيها.



أونصة الذهب 1825 دولار.

وتشهد الفترة الحالية فى الأسواق حالة من الأضطراب وتصعب التوقعات السليمة فى ظل توتر الأوضاع الجيوسياسية وتفاقم الأزمة الإقتصادية، فمع التراجع الذى تشهدة أسواق الأسهم العالمية وسوق العملات الرقمية كان من المفترض أن نجد سعر مرتفع للذهب ولكن رفع الفائدة الأمريكية والسياسة النقدية المشددة كانت البنوك هى الملجأ الأمن للمستثمرين.

وأوضح تقرير لهيئة المتاجرة على العقود والسلع الأجلة، أن هناك تراجع فى مراكز الشراء من كبار المضاربين على الذهب، وتتوقع جولد بيليون أن أسعار الذهب فى مصر قد تشهد تراجعات طفيفة في حالة رفع الفائدة و تؤكد أن الفائدة تشكل فارق في أسعار الذهب ولكن تظل الأسعار العالمية هى المسئول الأول والمؤثر على الأسعار بالسوق المحلية بالإضافة للعرض والطلب.

شهدت أسعار الذهب استقرارًا بالأسواق المحلية الأسبوع الماضي، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 0.9% هذا الأسبوع، لتسجيل ثاني تراجع أسبوعى على التوالى، إذ تأثر الطلب على الذهب بالمخاوف من رفع البنوك المركزية المحتمل لأسعار الفائدة لمواجهة التضخم.