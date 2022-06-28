اليوم السابع
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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 يوليو 2022 فى مصر والبورصة العالمية

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 09:00 ص
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 يوليو 2022 فى مصر والبورصة العالمية سبائك الذهب
كتب إسلام سعيد

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تشهد أسعار الذهب اليوم الثلاثاء استقرارا ملحوظا وذلك بالتزامن مع استقرار السعر العالمى للمعدن الأصفر قرب مستويات 1825 دولارا، فى حين ظل السعر المحلى للذهب يتأرجح بين 1004 إلى 1007 جنيها للجرام من العيار الرئيسى العيار 21.

 

أسعار الذهب اليوم:

 عيار 18 يسجل 864 جنيها.

 عيار 21 يسجل 1007 جنيهات.

 عيار 24 يسجل 1149 جنيها.

الجنيه الذهب 8054 جنيها.

أونصة الذهب 1825دولارا.

 

يترقب المستثمرون تحركات أسعار الذهب عقب تلويح دولٍ فى اجتماع مجموعة السبع بحظر استيراد الذهب من روسيا التى تعد ثالث أكبر منتج فى العالم، لكن ظل سعر أونصة الذهب فى مستوى 1820 إلى 1840 دولارا بقناة سعرية ثابتة على مدار الأيام الماضية.

 

قالت الحكومة البريطانية، إنها ستحظر مع الولايات المتحدة واليابان وكندا أى واردات جديدة من الذهب الروسى فى إطار إجراءات تهدف إلى معاقبة موسكو على حربها فى أوكرانيا.


الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

سعر الذهب

أسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب فى مصر

الذهب



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