أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الثلاثاء، وجاءت كالتالى:-
- الطماطم بسعر 4.25 جنيه للكيلوجرام.
- البطاطس 5.5 جنيه.
- البصل الأبيض 3 جنيهات .
- البصل الأحمر بـ3 جنيهات.
- الكوسة بـ 8 جنيهات.
- الجزر بـ 6.5 جنيه.
- الخيار بـ 8.5 جنيه.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.
- الباذنجان الأبيض بـ 5.5 جنيه.
- الباذنجان العروس 5.5 جنيه.
- الفلفل البلدى 6.5 جنيه.
- الفلفل الألوان 12.5 جنيه.
- الليمون بـ 20 جنيها
- فاصوليا 12 جنيها.
- بلح بارحى 34 جنيها.
- بامية 23 جنيها.
- كمثرى لبنانى 25 جنيها.
- وورق عنب 19 جنيها.
- تفاح احمر إيطالى 30 جنيها.
- عنب أحمر 12.5 جنيه.
- الفراولة 11 جنيها.
- خوخ 8.5 جنيه.
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