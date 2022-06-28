أسباب الإصابة بجفاف الحلق وطرق العلاج

فاطمة ياسر

يصاب بعض الأشخاص بجفاف الحلق، وهذا الأمر يعد علامة علي الإصابة بمرض ما ويجب العلاج، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي طرق علاج جفاف الحلق، وفقا لموقع "webmed".

أوضح التقرير، أن بعض الأشخاص يصابون بجفاف الحلق بسبب إصابتهم بالجفاف الناتج عن نقص في نسبة السوائل بالجسم، ولذا يشعر الشخص بالتعب والدوخة ولون البول غامق، ولذا يجب أن يكون العلاج تناول كميات كبيرة من الماء، بالإضافة إلي تناول الأطعمة الغنية بالألياف كالخضورات والفواكه.

وأضاف التقرير، أن بعض الأشخاص يعانون من جفاف الحلق نتيجة لتعرضهم لفتح الفم أثناء النوم، وفي هذه الحالة يجب الذهاب للطبيب للحصول علي العلاج الأمثل، كما أن بعض الأشخاص عند إصابتهم بحمي القش أو الحساسية عند التعرض للأتربة ، أو بعض المسببات المرتبطة بالإصابة بالحساسية، ييتعرضون للإصابة بجفاف الفم، يجب علي الأشخاص التعرف علي السبب والتخلص منه.

كما أضاف التقرير، أن إصابة الشخص بنزلات البرد تعد من الأمور المسببة للإصابة بجفاف الحلق، بسبب التعرض لسيلان الأنف، والعطس، والحمي، ولذا يجب علي الأشخاص تناول المشروبات الساخنة، والحصول علي قسط كاف من الراحة، العلاجات المسكنة للتخلص من جفاف الحلق.