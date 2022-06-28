أخبار مصر.. إحالة أوراق المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف بالمنصورة للمفتى

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها قضت محكمة جنايات المنصورة، بإحالة أوراق المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، والتى قتلت غدرا على يد زميلها أمام بوابة مجمع كليات الجامعة، للمفتى لأخذ الرأي الشرعي فى إعدامه بتهمة القتل العمد، وتحديد جلسة 6 يوليو المقبل للنطق بالحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار بهاء الدين المرى، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين: سعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وهشام غيث، وسكرتارية محمد جمال، ومحمود عبدالرازق.

وكان المستشار حماده الصاوي، النائب العام قد قرر إحالة المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف إلى محكمة الجنايات المختصة.

وأحال المستشار محمد لبيب، المحامى العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية المتهم "محمد عادل عوض الله" إلى محكمة الجنايات المختصة فى القضية رقم 1409 لسنة 2022 جنح أول المنصورة الذى تضمن" لأنه فى يوم 20/6/2022 بدائرة قسم أول المنصورة – محافظة الدقهلية، قتل المجنى عليها نيرة أشرف عبدالقادر – عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها انتقاما منها لرفضها الارتباط به وإخفاق محاولاته المتعددة لإرغامها على ذلك.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.

الرئيس السيسى يصل البحرين فى زيارة رسمية تستغرق يومين

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، إلى المنامة قادما من مسقط، حيث استقبله الملك حمد بن عيسي آل خليفة ملك البحرين فى مطار المنامة، في زيارة رسمية لمملكة البحرين الشقيقة تستغرق يومين، في ثاني محطات جولته الخليجية الحالية.

صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي.

وزير التموين: 30 ألف رأس ماشية لتوفير اللحوم الطازجة بمناسبة عيد الأضحى

أكد الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، استمرار ضخ اللحوم بكميات كبيرة في منافذ المجمعات الاستهلاكية استعدادا لعيد الأضحى المبارك ويتم ضخ لحوما سودانية طازجة يوميا بمعدل 120 ‏طنا، وكذلك 40 طنا يوميا من اللحوم البرازيلية ‏المجمدة، وأن هذه الكميات قد تزيد حال زيادة ‏الطلب عليها من المواطنين فى عيد الأضحى المبارك.‏

وقال اللواء محمود السعدني رئيس مجلس إدارة الشركة ‏المصرية للحوم والدواجن، أن المحاجر المصرية يوجد بها حوالي ‏‏30 ألف رأس ماشية جاهزة للذبح ويتم الاستعاضة من الجانب ‏السوداني حال ذبح أى كمية منها مؤكدا ان هذه الرؤوس تعرض على ‏الطب البيطري قبل الذبح وبعد الذبح وقبل توزيعها على الـ 1300 ‏مجمع استهلاكي.‏

وقال أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي ‏للوزارة، ان اللحوم السوداني ‏الطازجة تباع بالمجمعات الاستهلاكية بـ 115 جنيها وأن المجمعات ‏الاستهلاكية سوف تعمل في أول وثاني وثالث أيام العيد بالإضافة إلى ‏يوم وقفة عرفات ويتم ضخ كميات كبيرة أيضا من السلع الأخرى ‏بالمجمعات الاستهلاكية وبنفس التخفيضات السابقة التي تصل إلى ‏‏25%.‏

مصطفى مدبولى: توجيه رئاسى بزيادة الصادرات لتحقق 100 مليار دولار سنويا

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتصدير، بعد إعادة تشكيله، وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ومحمد كريم، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع حماية حقوق العملاء والمنافسة، والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة، والدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، وشارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور إيهاب ابو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ومسئولو الوزارات المعنية وعدد من الجهات.

وخلال الاجتماع، أوضح رئيس الوزراء أن هناك توجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بوضع استراتيجية شاملة لزيادة الصادرات، من أجل تحقيق 100 مليار دولار صادرات فى العام، خلال السنوات القليلة القادمة، وأضاف أن أحد مهام المجلس الأعلى للتصدير سوف تكون وضع هذه الاستراتيجية، على أن تتضمن مستهدفات واضحة قطاعياً وجغرافياً، لتعظيم الصادرات المصرية وزيادة عدد الأسواق الخارجية.

وزير التعليم العالى: الانتهاء من إنشاء 11 جامعة أهلية العام الدراسى الحالى

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، ان جودة التعليم لا تقل أهمية عن التوسع في المنشآت التعليمية، مشددا على أن الجامعات الأهلية الدولية تعتبر إضافة جديدة للتعليم العالي.

وكشف "وزير التعليم العالي" خلال مؤتمر صحفى، عن إنشاء 11 جامعة أهلية والانتهاء منها خلال العام الدراسي لتدخل الخدمة في كافة المحافظات، معقبا: "جامعات أهلية في معظم محافظات الجمهورية ترقى بتطلعات المجتمع المصري".

الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر وسلطنة عمان على تعزيز العمل العربى المشترك

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر وسلطنة عمان على تعزيز العمل العربي المشترك بما يسهم في التصدي للتحديات المتعددة التي تواجه الأمة العربية في المرحلة الراهنة.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الثلاثاء، في قصر العلم العامر بالعاصمة العمانية مسقط، مع جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي وجلالة السلطان هيثم بن طارق عقدا مباحثات منفردة، حيث ثمن السلطان هيثم بن طارق الدور المصري البارز في تعزيز آليات العمل العربي المشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة، والذي يعد نموذجا يحتذى به في الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي.

من جانبه؛ أشاد الرئيس السيسي بمستوى التنسيق القائم ووحدة الرؤى بين البلدين الشقيقين حول القضايا ذات الاهتمام المتبادل، إلى جانب التوافق العماني المصري إزاء دعم الجهود للحفاظ على أمن الملاحة سواء بالخليج العربي أو البحر الأحمر، فضلا عن مكافحة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة.

نائب رئيس وزراء سلطنة عمان: نتطلع للاستفادة من تجربة مصر الناجحة فى التنمية

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في مسقط مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء العماني.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تقدم بالشكر على حسن الاستقبال كرم الضيافة، معرباً عن التقدير للعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين على المستويين الرسمي والشعبي، فضلاً عن التشابك الاجتماعي والثقافي الممتد، ومؤكداً تطلع مصر إلى تطوير التعاون مع سلطنة عمان الشقيقة إلى إطار مستدام من التكامل الاقتصادي والتعاون الاستراتيجي، خاصةً في ظل التحديات الكبيرة والأزمات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تموج بها المنطقة.

من جانبه، رحب نائب رئيس الوزراء العماني بالرئيس ضيفاً عزيزاً على عمان، مؤكداً عمق الروابط التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وحرص بلاده على الارتقاء بالتعاون مع مصر إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وذلك لمصلحة الشعبين الشقيقين، وكحجر أساس للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي وإعادة التوازن للمنطقة، وذلك في ضوء الأهمية المحورية لمصر إقليمياً ودولياً، ومعرباً عن تطلع بلاده إلى الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في تنفيذ المشروعات التنموية والإصلاحات الاقتصادية الشاملة، والتي ساهمت في صمود الاقتصاد المصري في مواجهة مختلف التحديات الدولية والإقليمية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض سبل دفع العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، خاصةً في ظل النتائج المنبثقة عن مجلس الأعمال المشترك واللجنة المصرية العمانية المشتركة والتي عقدت بمسقط في يناير ۲۰۲۲، إلى جانب التشاور بشأن أبرز القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، حيث تم التوافق على تكثيف التنسيق والمتابعة بين الجانبين في هذا الصدد خلال الفترة المقبلة.

رئيس بعثة الحج المصرية: بدء تفويج حجاج القرعة إلى مكة المكرمة

أعلن اللواء علاء الأحمدى مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس بعثة الحج المصرية، اليوم الثلاثاء، بدء عمليات تفويج حجاج بعثة القرعة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة.

وأوضح اللواء الأحمدى، فى تصريح خاص إلى موفد وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى الأراضى المقدسة، أن بعثة القرعة بالمدينة المنورة، بدأت عمليات تفويج الحجاج إلى مكة المكرمة، مشيرا إلى أنه تم تفويج 1100 حاج وحاجة، بعد أن قضوا خمسة أيام بجوار الرسول الكريم، فيما سيتم تفويج باقى الحجاج تباعا خلال الأيام المقبلة.

وحرصت (أ.ش.أ) على رصد منظومة تفويج الحجاج، والتي بدأت من خلال قيام مسئولي غرفة العمليات ببعثة القرعة، بإعداد كشوف الحجاج، وتوزيعها على الحافلات الحديثة التي تم التعاقد عليها؛ لضمان راحة الحجيج، ثم قيامهم بإعلانها للحجاج بفنادق إقامتهم قبل عملية التفويج ب48 ساعة، حتى يعلم كل حاج رقم الحافلة الخاصة به.

كما قام مسئولو منظومة الحقائب بغرفة العمليات بعثة القرعة، بالتنبيه على الحجاج بإعداد حقائبهم ليلة موعد التفويج، والمرور على الغرف صباحا، لتسلم الحقائب، والتأكد من شحنها جميعا إلى فنادق الحجاج بمكة المكرمة.

التموين تعلن ضخ 100 طن لحوم يوميا بالمجمعات الاستهلاكية استعدادا لعيد الأضحى

تطرح الشركة المصرية للحوم وللدواجن إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية الغذائية كميات كبيرة من اللحوم بمنافذ الشركة وفى منافذ المجمعات الاستهلاكية استعدادا لعيد الأضحى المبارك حيث سيتم ضخ 100 طن من اللحوم يوميا.

كما يتم طرح الخراف الحية لدى الشركة بأوزان مختلفة كذلك طرح لحوم ضانى سودانية طازجة مبردة بسعر 130 جنيه للكيلو ولحوم سودانى طازجه 115 جنيها، كذلك طرح الدواجن المجمدة بسعر 65 جنيها للكيلو وأن الشركة المصرية للحوم لديها 24 منفذا.

رئيس الوزراء يكلف بالتنسيق المستمر لتوفير احتياطى السلع الأساسية لمدة 6 أشهر.. صور

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجتماع الحكومة اليوم برئاسته، بتوجيه التهنئة إلى الرئيس وأعضاء الحكومة وجموع الشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة الثلاثين من يونيو، مؤكداً أنها ستظل علامة فارقة في التاريخ المصري، لكونها شهدت خروج ملايين المصريين، وانتفاضتهم، ضد مخططات طمس هوية هذا الوطن، والمساس بأمنه ومقدراته.

وكلف رئيس الوزراء، كلاً من وزراء التموين والتجارة الداخلية، والمالية، والزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة التنسيق الدائم والمستمر لتوفير مخزون واحتياطي من القمح والزيت والسلع الاستراتيجية لمدة 6 أشهر، مشيراً إلى أن هذا الملف سيتم متابعته شهرياً، خاصة في ظل استمرار أمد الأزمة الروسية الأوكرانية، وما يشهده العالم من تحديات غير مسبوقة.

روسيا تضع زوجة وابنة بايدن و23 شخصية أمريكية على قائمة العقوبات

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، عن توسيع قائمة الشخصيات الأمريكية الممنوعين من دخول روسيا، وقررت إدراج 25 فردا آخر بينهم زوجة وابنة الرئيس جو بايدن.

"وقالت الوزارة في بيان: "ردا على العقوبات الأمريكية المتزايدة باستمرار ضد الشخصيات السياسية والعامة الروسية، تم إدراج 25 مواطنا أمريكيا بينهم أعضاء في مجلس الشيوخ ينتهجون سياسة معادية لروسيا، وأعضاء في ما يسمى مجموعة ماكفول يرماك، التي تعمل على وضع توصيات معادية لروسيا، وكذلك أفراد من أسرة الرئيس جو بايدن".

وبحسب وزارة الخارجية فإن قائمة العقوبات ضمت جيل بايدن زوجة الرئيس الأمريكي، وابنتهما آشلي بايدن.