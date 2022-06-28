أجهزة الأمن تكشف ملابسات فيديو لمشاجرة بالأسلحة البيضاء فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة، حقيقة تداول مقطع فيديو عبر "فيس بوك" متضمناً مشاجرة بالأسلحة البيضاء، حيث تم ضبط طرفي المشاجرة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف حقيقة تداول خبر مدعوم بمقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تحت عنوان (خناقة شوارع بأسلحة حادة وكلاب شرسة بين مواطنين أعلى دائري أوسيم).

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول (4 أشخاص – "لهم معلومات جنائية"- مقيمون بالجيزة)، طرف ثان (شخصين – "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بقنا) إثر حدوث مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة قاما بالتعدي على بعضهم البعض بالضرب.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.