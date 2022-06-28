«رجال الأعمال» و«العاصمة الجديدة» يبحثان فرص الاستثمار السعودى فى العقار المصرى

كتب هانى الحوتى

نظمت جمعية رجال الأعمال المصريين، فى وقت سابق زيارة لوفد رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين، أعضاء اللجنة الوطنية العقارية باتحاد الغرف السعودية، لمقر شركة العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات المرحلة الأولى، بهدف الترويج لفرص الاستثمار ودفع التعاون المشترك بين القطاع الخاص بالبلدين، حيث استقبل الوفد كل من اللواء المهندس أحمد زكي عابدين رئيس مجلس الإدارة والعقيد خالد الحسيني المتحدث الرسمي للمشروع والدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين.

واستعرض «عابدين» ، أمام 20 رجل أعمال سعودي، أعضاء اللجنة الوطنية العقارية باتحاد الغرف السعودية، عددا من قطع الاراضي والمساحات المختلفة المتوفرة للاستثمار في مختلف القطاعات الإنشائية والاستثمار العقاري والمشروعات الإدارية والتجارية وكذلك الأراضي المخصصة لإنشاء الابراج الإدارية بجانب قطع اراضي للمدارس والجامعات والمستشفيات بأسعار مخفضة، فضلا عن زيارة لعددا من مشروعات المرحلة الأولي، منها مشروعات الوزارات بالحي الحكومي والسفارات ومقار مجلس النواب والشيوخ وغيرها.

وخلال اللقاء قال «عابدين»، إن الجمهورية الجديدة بها العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة والمتاحة لرجال الأعمال السعوديين في قطاع التطوير والاستثمار العقاري والتشييد، مشيرا إلى افتتاح الحي الحكومي وانتقال الحكومة لكامل مقرات الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة الشهر المقبل.

وأشار أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء الجمهورية الجديدة بغرض تنموي واستثماري أيضاً حيث أن الهدف تحسين جودة الحياة وتخفيف العبء والتكدس على القاهرة الكبرى بجانب تحقيق أرباح للشركة وللمستثمرين والحفاظ على استدامة المشروع.

كما ابدي الوفد السعودي برئاسة محمد عبد الله المرشد رئيس اللجنة الوطنية العقارية باتحاد الغرف السعودية، إعجابه الشديد بتجربة مصر في إنشاء عاصمة جديدة وعدداً من المدن الجديدة والذكية من مدن الجيل الرابع.

كما دارت مناقشات واستفسارات الوفد السعودي، حول الأراضي المتاحة ومجالات الاستثمار المختلفة وخاصة في التعليم والصحة والمدارس والجامعات الدولية.

وردا على أسئلة الوفد السعودي، أوضح أن أسعار الأراضي المخصصة للمدارس والجامعات والمستشفيات مميزة جداً، مشيراً أنه يوجد حاليا 6 جامعات و6 مدارس بجانب 40 مدرسة انترناشيونال تحت الانشاء، ومستشفى عام و6 مستشفيات خاصة.

وأشار «عابدين» إلي توافر مساحات أراضي للقطاع السكني تتراوح ما بين 50 الي 1000 فدان، فضلا عن قطع أراضي عديدة للأغراض الإدارية والتجارية ومنها بمنطقة الابراج الدوان تاون حول النهر الأخضر.

ومن جانبه أعرب الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية، عن سعادته بالإنجازات السريعة لمشروعات التعمير والاسكان والبنية التحتية بالعاصمة الإدارية الجديدة في ثاني جولة، وزيارة تنظمها الجمعية لوفد رجال الأعمال السعوديين واللجنة الوطنية العقارية وتنظيم لقاء مع اللواء مهندس أحمد زكي عابدين لاستكشاف الفرص الاستثمارية علي أرض الواقع.

واكد يوسف ، رغبة جمعية رجال الأعمال المصريين وحرصها علي تعزيز أطر التعاون المشترك في الترويج للاستثمارات المباشرة بالعاصمة الإدارية الجديدة والمدن الذكية الجديدة من خلال شبكة العلاقات الدولية للجمعية مع نظيرتها العربية والأجنبية في إطار مساندة رؤية الدولة للتنمية العمرانية 2030.