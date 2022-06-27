6 أطعمة باللون البنى تساعد في إنقاص الوزن بسرعة

كتبت فاطمة خليل

أثبتت الأبحاث أن الأطعمة ذات اللون البني أكثر تغذية وصحة من الأطعمة ذات اللون الأبيض، ومن أمثلة الأطعمة ذات اللون البنى المكسرات والأرز البنى وغيرها، لذا في هذا التقرير نتعرف على قائمة الأطعمة ذات اللون البنى والتى تساعد فى إنقاص الوزن، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

ويجب تجنب الأطعمة ذات اللون الأبيض مثل: الخبز الأبيض والمعكرونة والأرز والسكر والملح والبطاطس واستبدالها بالبدائل الأفضل مثل: خبز الحبوب الكاملة والمعكرونة والأرز البني والفواكه والأعشاب الملونة والتوابل والخضروات الملونة والدهون النباتية.

فيما يلي قائمة بالأطعمة ذات اللون البنى لصحة الجسم



1- عين الجمل



هذه هي المكسرات الصديقة للبشرة والشعر وتمنع خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثانى وأمراض القلب، كما أنها تساعد في إنقاص الوزن.

2- اللوز



يجب تناوله كل صباح لتحسين الذاكرة وتقليل الكوليسترول والسيطرة على مرض السكري وفقدان الوزن.

3- الأرز البني



إنه بديل ممتاز للأرز الأبيض ويساعد بشكل ملحوظ في عملية إنقاص الوزن، كما أنه يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم والكوليسترول، لأنه غني بالمغنيسيوم ومفيد للعظام.

4- التمر



يمكن إشباع رغبتك الشديدة في تناول الحلويات بهذه الفاكهة العجيبة دون الإخلال بمستويات السكر، يحتوي التمر على نسبة عالية من الحديد ويمنع فقر الدم ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

5- الزنجبيل



يعتبر الزنجبيل من أصح التوابل في المطبخ الهندي. له خصائص مضادة للالتهابات ، كما أنه يساعد في تهدئة الغثيان وتحسين الجهاز الهضمي.

6- القرفة:



غنية بمضادات الأكسدة ولها خصائص مضادة للالتهابات وتقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.