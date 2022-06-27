500 مليون دولار.. خسائر اقتصادية نتيجة استمرار الاحتجاجات العنيفة فى الإكوادور

تستمر الإكوادور لليوم ال 13 على التوالى من الاحتجاجات العنيفة ، مع خسائر اقتصادية وصلت إلى 500 مليون دولار ، وفقا لما أعلن عنه خوان زاباتا، رئيس لجنة العمليات الخاصة الوطنية ، من خدمة الأمن المتكاملة.

وأشارت صحيفة "الاونيبرسو" الإكوادورية إلى أن وزير الإنتاجية ، جوليو برادو ، الذي شرح قيم الخسائر الاقتصادية خلال الاحتجاجات، وشكك المسؤول في عدم التزام المتظاهرين بالسماح بمرور مركبات نقل المواد الغذائية.

وأشار الوزير الاكوادورى إلى أنه بشكل عام للقطاع الإنتاجي والنفطي ، تم تسجيل خسارة قدرها 500 مليون دولار حتى يوم الأحد 26 يونيو الجاري. أي ما يقرب من 40 أو 50 مليون دولار عن كل يوم توقف.

من بين القطاعات الأكثر تضررًا الملابس والأحذية بنسبة مبيعات أقل بنسبة 75٪، و بالنسبة لقطاع السياحة ، فإن أول 12 يومًا من التوقف عنت خسارة ما يقرب من 50 مليون دولار، في تلك المنطقة ، تم إلغاء 80٪ من الحجوزات.

وأوضح أيضا أن 1094 بئرا نفطية لا تزال مغلقة، وهذا يعني خسارة للدولة لا تقل عن 96 مليون دولار.

وفقًا للوزير ، فإن الوضع الطبيعي يشعر به بقوة أكبر في الـ 48 ساعة الماضية. وذلك من خلال تحرير الطرق وخاصة الربط بين منطقتي كوستا وسييرا.

من جهتها ، أعلنت وزيرة التربية والتعليم ، ماريا براون ، أن بعض المؤسسات التعليمية ستتمكن من العودة إلى الدروس وجهًا لوجه اعتبارًا من اليوم الاثنين 27 يونيو، ويعتمد القرار في مجتمعات معينة على السلطات المحلية.

كانت المظاهرات التي شابها العنف أحيانا من قبل متظاهرين من السكان الأصليين يطالبون بخفض أسعار الوقود والغذاء، من بين أمور أخرى قد بدأت في 13 يونيو الجاري وأدت إلى تقليص إنتاج الإكوادور من النفط.