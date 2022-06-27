5 علامات تشير لإصابتك بمرض السرطان يجب عدم تجاهلها

كتبت ميرفت رشاد

إن معرفة العلامات المبكرة للسرطان هو أمر مهم للغاية للحصول على علاج سريع ونتائج صحية أفضل، وفى السطور القادمة سنوضح خمس علامات على الإصابة بالسرطان يجب أن تكون على دراية بها، وفقا لما نشره موقع "eatthis".



1 - آلام الظهر المزمنة

يمكن أن تحدث آلام الظهر المزمنة بسبب الأورام التي تسبب تلف الأنسجة أو الأعصاب أو العظام عندما يستمر ألم الظهر غير المبرر لبضعة أسابيع على الرغم من الراحة ، يوصى عادةً بزيارة الطبيب لإجراء تقييم طبي، وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون حاليًا أو سبق لهم الإصابة بالسرطان ، فإن أي ألم جديد في الظهر يحتاج إلى يتم تقييمك من قبل طبيب على الفور

2 - الحكة

إذا تغير لون الجلد أو بدأ في الحكة والنزيف ، فقد يكون ذلك علامة على الإصابة بسرطان الجلد، قالت إليزابيث بوشبندر ، طبيبة الأورام في مستشفى دانا : "إن حدوث الحكة والنزيف هو في الواقع بدأ الجسم في التعرف على [السرطان] وبدأ في مهاجمته قليلاً ، مما يجعله مزعجًا ولهذا السبب سترى بعض الحكة والنزيف والتهيج بالقرب من الشامة الفعلية".

3 - الصداع غير المبرر

يمكن أن يكون الصداع المزمن غير المبرر ناتجًا عن ورم في المخ، يقول مركز موفيت للسرطان: "بالنسبة لمعظم الأفراد ، يكون صداع ورم المخ موضعيًا في منطقة معينة ويكون أسوأ في الصباح الباكر أو في الليل ،يمكن أن يكون صداعًا خفيفًا شبيهًا بالضغط ويزداد سوءًا بسبب السعال أو العطس. بمرور الوقت ، يتوقف هذا الصداع عن الاستجابة للأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية."

4 - كتل غير مبررة

يقول الأطباء إنه لا ينبغي أبدًا تجاهل الكتل غير المبررة أو التورم في أي مكان من الجسم، في المراحل المبكرة ، نادرًا ما يسبب أعراضًا لأن الأورام غالبًا ما تكون موجودة في عمق الأنسجة، مع نمو الأورام اللحمية بشكل أكبر ، قد تشعر وكأنها كتل أو نتوءات مؤلمة، أخبر طبيبك عن الكتل الجديدة أو الأعراض الأخرى التي لا يمكن تفسيرها أو التي لا تزول في غضون أسابيع قليلة.

5 - داء السكري

يقول الخبراء إن التشخيص المفاجئ وغير المتوقع لمرض السكري قد يكون علامة على الإصابة بسرطان البنكرياس.