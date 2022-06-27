اليوم السابع
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131 يوما باقية على قمة شرم الشيخ للمناخ.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 27 يونيو 2022 01:25 م
131 يوما باقية على قمة شرم الشيخ للمناخ.. اعرف التفاصيل الموقع الرسمى لـ Cop27
كتبت منال العيسوى

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أكد الموقع الرسمى الخاص بال Cop27، الخاص بمصر باعتبارها الدولة المستضيفة لقمة اتفاقية الأطراف للأمم المتحدة لتغير المناخ، فى دورتها السابعة والعشرين، أنه لم يتبق سوى 131 يوما وبضع ساعات على انطلاق هذا الحدث العالمى على الأراضى المصرية.
 
وثبت الموقع الرسمى للقمة تايمر للعد التنازلى على انطلاق مؤتمر القمة بشرم الشيخ، مع نشر بعض الأحداث والتفاصيل المرتبطة بالاستيراتيجية الوطنية لتغير المناخ، والأهداف الخاصة بها، وبعض الفاعليات التى تمثل خطوات فى الطريق لقمة المناخ واهم الأهداف التى تسعى مصر لتحقيقها من خلال رئاستها للقمة هذه الدورة فى الفترة من 6:18 نوفمبر 2022 بشرم الشيخ .
 
جدير بالذكر أنه انطلق الموقع الالكترونى الرسمى للقمة بداية الشهر الماضى وضم بعض الكلمات الترحيبية للوفود المتوقع مشاركتها فى القمة،  وخاصة القيادة السياسة لمصر  وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزير الخارجية الدكتور سامح شكرى، ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد.
 
الموقع الرسمي
الموقع الرسمي

 


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قمة الاطراف لتغير المناخ



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