13 نصيحة من وزارة الزراعة عند شراء خروف العيد

‫ كتبت أسماء نصار

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية ب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والمكتب الاعلامي للوزارة، فيديو وانفوجراف، استعرض خلاله 13 نصيحة للمواطنين يجب أخذها فى الاعتبار عند شراء خروف الأضحية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وجاءت النصائح كالتالى:

1- تجنب الشراء من الباعة المتجولين.

2- تأكد من عدم وجود قطع بالأذن أو جرح بالجسم أو طفيليات خارجية بالفروة.

3- أن يكون الخروف نشيط الحركة وتجنب الخامل أو الراقد.

4- تأكد من أن الخروف قوائمه سليمة ولا يوجد عرج ظاهر.

5- عدم وجود إفرازات ظاهرة من الفم أو الأنف.

6- تكون العينان لامعتان نظيفتان وليس بهما إفرازات أو إحمرار.

7- فحص الصوف بحيث يكون ناعم الملمس ونظيف.

8- فحص أسنان الخروف اللبنية و يفضل السن حتى استبدال زوج واحد من الأسنان الدائمة.

9- الضغط على جانبى البطن لمعرفة امتلاء الكرش من عدمه.

10 - التعرف على حجم اللحوم بالخروف عن طريق وضع كف اليد ومحاولة الإمساك بعظام الظهر وفحص الفخذ.

11- يفضل أن يكون حجم لية الخروف صغيرة أو متوسطة بالنسبة لحجم الخروف.

12- ملاحظة فتحة الشرج والقوائم الخلفية و خلوهما من آثار الإسهال

13- أن يكون تنفس الخروف طبيعى لا يعانى من النهجان أو السعال.