اليوم السابع
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وكيل صحة قنا: تشكيل لجنة للتحقيق في واقعة "الطبيب المزيف"

الإثنين، 27 يونيو 2022 03:03 م
وكيل صحة قنا: تشكيل لجنة للتحقيق في واقعة "الطبيب المزيف" الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة قنا
قنا صابر سعيد

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أعلن الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة قنا، تشكيل لجنة من مديرية الصحة للتحقيق في واقعة تواجد طالب وانتحاله صفة طبيب داخل مستشفى أبوتشت المركزى، وتوقيع الكشف الطبى على المواطنين والمرضى.

وقال وكيل الوزارة، إنه تم تشكيل اللجنة بعد الحديث عن تواجد طالب في الفرقة الثالثة يدرس الطب بدولة أوكرانيا، وتوقيع الكشف الطبي على المواطنين داخل المستشفى وهو الأمر الذي نفته إدارة المستشفى.

وكانت قد كشفت لجنة من وزارة الصحة والسكان، واقعة انتتحال طالب يدرس بالفرقة الثالثة بدولة أوكرانيا، لصفة طبيب يعمل داخل قسم الاستقبال بمستشفى أبوتشت المركزي.



 


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