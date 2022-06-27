وكيل "تعليم المنوفية" تشرح كيفية تقديم تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية

المنوفية - محمد فتحى

أكدت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، استمرار فتح باب تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية العامة 2022 حتى نهاية الشهر.

وأضافت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أن مدة التظلمات 15 يوما متصلة بما فيها أيام الجمعة والسبت لجميع طلاب الإدارات التعليمية بمقر مبنى الرخصة الدولية بجوار مدرسة الشهيد عبد الرحمن الديب الابتدائية بشبين الكوم ( مدرسة الأحمدية سابقاً ) .

وأشارت إلى أنه لن يلتفت لأية طلبات تقدم بعد هذا التاريخ مهما كانت الأسباب علما بأن الرسوم المقررة للتظلم من نتيجة المادة الواحدة هي 20 جنيها، ويقوم ولي الأمر أو الطالب المتظلم بدفعها واستلام إيصال بها على أن يحرر ولي الأمر استمارة خاصة بالتظلم ويحدد فيها (اسم / عدد المواد) التي يرغب التظلم من نتيجتها مرفقا بها صورة من رقم الجلوس وصورة إيصال الدفع ويتم تحديد موعد الاطلاع على كراسة الإجابة من قبل الإدارة التعليمية أثناء دفع الرسوم.

يذكر أن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية قد اعتمد منذ عدة أيام نتيجة الشهادة الإعدادية العامة دور مايو 2022 بنسبة نجاح 71,45% بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل، وقد أعرب المحافظ عن خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين وأولياء الأمور، متمنياً لهم دوام التفوق ومواصلة مسيرة النجاح.