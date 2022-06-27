اليوم السابع
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وصول أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى المدينة المنورة.. فيديو

الإثنين، 27 يونيو 2022 09:12 م
وصول أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى المدينة المنورة.. فيديو وصول الحجاج
كتب: مدحت وهبة

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نشرت وزارة التضامن الاجتماعى فيديو عن وصول أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى المدنية المنورة، حيث وجهت الوزارة بتوفير كافة أوجه الرعاية لزوار بيت الله مع تذليل كافة العقبات. 

وطالبت وزارة التضامن الاجتماعى جميع الحجاج المسافرين أهمية اصطحاب الأدوية الشخصية لهم مع الالتزام بكافة التعليمات الصحية التي تصدر عن وزارة الصحة المصرية أو السعودية، كما سيتم خلال رحلة الحج توفير الوعظ الديني للحجاج وذلك بالتنسيق مع وزارة الأوقاف و الإفتاء المصرية لتقديم خدمة الوعظ والإرشاد للحجاج، كما سيتم توفير دليل للحجاج يشمل كافة الإجراءات التي يمر بها الحاج ويغطي مختلف الاستفسارات المتعلقة برحلة الحج سواء الإدارية أو الدينية.

كما تعاقدت وزارة التضامن الاجتماعى مع أكبر شركات النقل الجماعي في المملكة العربية السعودية، بموديلات لا تقل عن 2020، وسعة الباص حوالي 47 حاجا، وذلك لنقل الحجاج خلال أداء المناسك في المشاعر المقدسة، بالإضافة إلى تخصيص مشرفين للعمل على متابعة الحجاج وتذليل أية عقبات قد تواجههم، كذلك تخصيص مشرف لكل 44 حاجًا، فضلاً عن التنسيق مع البعثة الرسمية لوزارة الصحة والسكان لمتابعة الحالة الصحية لحجاج الجمعيات الأهلية خلال فترة تأدية المناسك، حيث تم إنشاء 2 عيادة بمقر إقامة الحجاج لتوفير الرعاية الصحية لهم من قبل بعثة وزارة التضامن الاجتماعي.


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