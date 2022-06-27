اليوم السابع
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وسائل إعلام: أمريكا تنوي الإعلان عن تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع صاروخي

الإثنين، 27 يونيو 2022 06:47 ص
وسائل إعلام: أمريكا تنوي الإعلان عن تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع صاروخي صاروخ
وكالات

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ذكرت شبكة "سي إن إن" ، نقلا عن مصدر مطلع في الإدارة الأمريكية، أن الإدارة تنوي الإعلان هذا الأسبوع عن نيتها تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع صاروخي متوسطة وبعيدة المدى.

وأضاف أن كييف طلبت سابقا أنظمة صاروخية مضادة للطائرات من طراز NASAMS من واشنطن. في الوقت نفسه، لم يحدد ما إذا كانت أوكرانيا ستتلقى أنظمة الدفاع الجوي هذه.

ولفت المصدر إلى أنه بالإضافة إلى أنظمة الدفاع الصاروخي، من المرجح أيضا أن تعلن الولايات المتحدة عزمها على نقل أنواع أخرى من المساعدات العسكرية إلى كييف، بما في ذلك الذخيرة والرادارات المضادة للبطاريات.

وأوضح الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة تعتزم نقل "أنظمة صاروخية وذخيرة أكثر تطورا" إلى أوكرانيا.

 


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أنظمة دفاع صاروخي

الحرب الروسية الاوكرانية

روسيا

كييف



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