وسائل إعلام أردنية: 4 وفيات و70 إصابة جراء تسرب غاز سام في العقبة

كتب: أحمد جمعة

توفى 4 أشخاص وأصيب 70 آخرين جراء تسرب غاز سام من صهريج فى العقبة، وفق قناة المملكة ألفضائية الأردنية.

وأخلى الشاطئ الجنوبى فى محافظة العقبة الاثنين، بعد تسرب غاز سام من صهريج.

ونُقل مصابون إلى المستشفى بعد تسرّب مادة غازية سامة من صهرج بعد سقوطه، وفق مديرية الأمن العام الأردنية.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم مديرية الأمن العام فى الأردن الاعامر السرطأوي، الاثنين، "أنه وفى أثناء الأعمال اليومية فى ميناء العقبة، وقعت حادثة سقوط لصهريج معبأ بمادة غازية سامة فى أثناء نقله، مما أدى إلى تسرب الغاز فى الموقع".

وأضاف السرطأوى "أنه جرى على ألفور عزل المنطقة وبدأ المختصون بالتعامل مع الحادثة فيما قام الدفاع المدنى بنقل عدد من الإصابات إلى المستشفى وجميعهم قيد العلاج".