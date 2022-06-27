وزير الرى يتلقى محافظ الوادى الجديد لمناقشة موقف المشروعات المائية بنطاق المحافظة

كتبت أسماء نصار

استقبل الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ، حيث تم مناقشة موقف المشروعات المائية بنطاق محافظة الوادى الجديد والضوابط الخاصة باستخدام المياه الجوفية، ومتابعة منظومة المراقبة والتحكم فى آبارالمياه الجوفية بالمحافظة.

اللقاء تناول العديد من التفاصيل نتعرف عليها فى التقرير التالى.

1- بحث سبل تعظيم الاستفادة من مياه الصرف الزراعى بنطاق محافظة الوادى الجديد، وإدارتها بالشكل الذى يُخفف من الإزدحامات المائية ببرك الصرف الزراعى والاستفادة من هذه المياه لتنفيذ مشروعات تنموية عليها.

2- تطوير ورفع كفاءة المعدات والأوناش التابعة للوزارة بنطاق محافظة الوادى الجديد والتأكيد علي جاهزيتها للتعامل الفورى مع أعمال الصيانة الطارئة أو الدورية لآبار المياه الجوفية بالوادي الجديد بما يضمن استدامة تشغيلها والحفاظ عليها.

3- تزويد 19 بئر من الآبار الجوفية بالوادى الجديد بخاصية التحكم الذاتي، لمراقبتها وتشغيلها أوتوماتيكيًا عن بُعد من غرفة تشغيل مركزية بالوزارة تعمل على مدار الساعة بصورة مستمرة ومنتظمة، لمراقبة السحب الآمن من الآبار وحساب معدلات الاستهلاك لكل بئر على حدى وتجنب السحب الجائر المخالف للمعدلات المطلوبة .

4- تضمن هذه الآلية سرعة جمع المعلومات والبيانات بأعلى دقة وأقصى سرعة وتوفيرها لمتخذى القرار بهدف الحفاظ علي الموارد المائية وترشيد إستخدامها وضمان الإستغلال الأمثل للموارد المائية.

5- يجرى حالياً تركيب منظومة للطاقة الشمسية ل 85 بئر جوفى بالوادى الجديد بواحات الخارجة والداخلة والفرافرة .

6- بحث سُبل التوسع في إستخدام الطاقة الشمسية في تشغيل باقى الآبار بالمحافظة في إطار الإجراءات المتخذة لتقليل الإنبعاثات والتحكم فى معدلات السحب من المخزون الجوفى، وبما يضمن إطالة عمر الخزان الجوفى في ظل الإعتماد على تشغيل الآبار خلال ساعات سطوع الشمس فقط.

7- التأكيد على ضرورة الإلتزام التام بتطبيق كافة الضوابط والاشتراطات الخاصة بإستخدام المياه الجوفية، الأمر الذى يسمح بتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية والاستخدام الرشيد.

8- استخدام مقياس الرطوبة في عدة مواقع بالوادى الجديد، وربطها بمنظومة التحكم والتى تقوم بنقل بيانات مقياس الرطوبة إلى المزارعين بشكل فورى عن طريق رسائل نصية على الهواتف المحمولة، لتمكينهم من تحديد الموعد الأمثل لبدء وإنهاء عملية الرى.