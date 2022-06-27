اليوم السابع
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الإثنين، 27 يونيو 2022 07:20 م
أكرم القصاص
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وزير التخطيط اليمني يدعو لتوسيع تدخلات البنك الدولي بالقطاعات الرئيسية

الإثنين، 27 يونيو 2022 06:19 م
وزير التخطيط اليمني يدعو لتوسيع تدخلات البنك الدولي بالقطاعات الرئيسية رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك

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أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور واعد باذيب، أهمية توسيع نطاقات تدخلات البنك الدولي في اليمن خصوصا في القطاعات الرئيسية ذات الصلة بالأمن الغذائي والطاقة والخدمات الأساسية ودعم القدرات المؤسسية للجهات الحكومية وغيرها من القطاعات.


جاء ذلك خلال لقاء الوزير اليمني لوفد رفيع المستوى من البنك الدولي برئاسة المدير التنفيذي عميد مجلس إدارة مجموعة البنك الدكتور ميرزا ​​حسن، الذي وصل إلى اليمن اليوم الاثنين، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية.


وأكد وزير التخطيط اليمني أهمية الزيارة لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين اليمن والبنك الدولي، وتعزيز التنمية وتحديد أولويات المشروعات القادمة في مختلف المجالات الرئيسية والاستراتيجية والخدمية.


ومن المقرر أن يعقد وفد البنك لقاءات مع رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، وعدد من المسؤولين الحكوميين وممثلين عن القطاعات الاقتصادية والتجارية وجهات أخرى، لمناقشة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية وسبل تجاوزها والتغلب عليها وأوجه دعم البنك الدولي لليمن بمختلف المجالات ولاسيما المشاريع المستدامة والتنموية.


اليمن

الحكومة اليمنية

البنك الدولي

معين عبد الملك



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